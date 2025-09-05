Carrarese, verso l'inizio dei lavori allo stadio dei Marmi

Gli interventi sono già stati approvati da tutti gli organi competenti e, in particolare, dalla Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Inoltre, riferisce sempre il Comune, si stanno portando a termine tutte le procedure legate all'articolo 21. "La meta ormai è vicina e tutti i soggetti coinvolti, pubblici e privati, stanno lavorando con impegno e dedizione per completare un iter lungo e complesso e per questo li ringrazio - dice il sindaco Serena Arrighi - In questi giorni tutti noi siamo impegnati nel sistemare gli ultimi dettagli e poi potranno partire i lavori. Capisco le aspettative e la voglia dei tifosi di vedere finalmente cambiare volto allo stadio dei Marmi, ma posso assicurare che siamo ormai al rush finale. Nel frattempo mi auguro che tutto il popolo gialloazzurro si stringa una volta di più attorno ad Antonio Calabro e ai suoi ragazzi, li sostenga e faccia loro sentire tutto il proprio amore".