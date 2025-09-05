Carrarese, verso l'inizio dei lavori allo stadio dei Marmi

Presto al via i lavori per l'ammodernamento e l'adeguamento dello stadio dei Marmi di Carrara, dove c'è la Carrarese che gioca in serie B. Il Comune rende noto che è completato l'iter autorizzativo. Gli interventi saranno divisi in due lotti. I primi a partire saranno quelli necessari ad adeguare lo stadio ai requisiti richiesti dalla Lega B con la costruzione di una nuova curva da 2.174 posti con cui la capienza complessiva dell'impianto salirà a 5.560 posti. Al termine dell'attuale stagione, invece, ci saranno la sistemazione degli spogliatoi, degli spazi adiacenti e, non ultimo, del parterre della tribuna.
A realizzare le opere le società Ing. Giulio Faggioni Carrara società consortile a responsabilità limitata e la Gemignani e Vanelli srl che destineranno complessivamente alla ristrutturazione dell'impianto almeno 3 milioni di euro. Sono le risorse che le due società si sono impegnate a destinare a progetti di pubblico interesse al momento della sottoscrizione di nuove concessioni all'escavazione ricorrendo a quanto previsto dall'articolo 21 del regolamento comunale degli agri marmiferi.
Gli interventi sono già stati approvati da tutti gli organi competenti e, in particolare, dalla Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Inoltre, riferisce sempre il Comune, si stanno portando a termine tutte le procedure legate all'articolo 21. "La meta ormai è vicina e tutti i soggetti coinvolti, pubblici e privati, stanno lavorando con impegno e dedizione per completare un iter lungo e complesso e per questo li ringrazio - dice il sindaco Serena Arrighi - In questi giorni tutti noi siamo impegnati nel sistemare gli ultimi dettagli e poi potranno partire i lavori. Capisco le aspettative e la voglia dei tifosi di vedere finalmente cambiare volto allo stadio dei Marmi, ma posso assicurare che siamo ormai al rush finale. Nel frattempo mi auguro che tutto il popolo gialloazzurro si stringa una volta di più attorno ad Antonio Calabro e ai suoi ragazzi, li sostenga e faccia loro sentire tutto il proprio amore".
"Le società Ing. Giulio Faggioni Carrara società consortile a responsabilità limitata e Gemignani e Vanelli srl e il Comune stanno portando a termine un progetto che garantirà una importante ricaduta per tutta la collettività - aggiunge la Carrarese calcio -. La strada che si è scelto di percorrere non è semplice, ma permetterà di intervenire in maniera concreta e definitiva sullo stadio dei Marmi grazie all'impegno di tante persone e tanti soggetti diversi".
