Carlos Augusto: "Dovevamo approcciarla meglio, ecco perché Chivu si è arrabbiato"

Carlos Augusto, autore del gol decisivo per la vittoria dell'Inter sul Kairat in Champions, ha parlato ai microfoni di Prime Video: "Come ho detto ieri in Europa non esistono partite facile, dovevamo approcciare meglio la gara ma la cosa più importante è che siamo riusciti a vincere la partita. Conosciamo la nostra forza, ma va dimostrata ogni volta che scendiamo in campo. Bisogna essere più concentrati, sfruttare meglio le occasioni. Adesso pensiamo alla prossima. Alla fine abbiamo fatto una buona partita. Tutti pensano che queste partite possano finire 5-0 ma nel calcio di oggi non ci sono partite facili. Chivu era arrabbiato perché vuole alzare la nostra attenzione: nel primo tempo eravamo lenti nel giro palla, abbiamo segnato due gol ma potevamo farne di più".