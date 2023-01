Carabao Cup: clamoroso al St. Mary's, il Southampton elimina il City!

INGHILTERRA

I Saints, ultimi in Premier League, sconfiggono 2-0 la formazione di Guardiola. Nell'altra sfida, il Nottingham Forest passa ai rigori

© afp Arriva una sorpresa dai quarti della Carabao Cup, che vedono il Manchester City salutare la competizione: al St. Mary's passa il Southampton, ultimo in Premier, che vince 2-0. Mara e Djenepo puniscono il turnover di Guardiola, che tenta senza esito di raddrizzare la gara. Nell'altra sfida, il Nottingham Forest sconfigge il Wolverhampton ai rigori: decisivo Henderson. Saints e Garibaldi Reds raggiungono così United e Newcastle in semifinale.

SOUTHAMPTON-MANCHESTER CITY 2-0

La grande sorpresa della Carabao Cup arriva dal Manchester City, che viene eliminato dal Southampton: l'ultima della Premier League sconfigge gli Sky Blues con un perentorio e meritato 2-0. Il primo tempo dei Citizens, che sprecano subito una chance con Gündoğan. è da dimenticare. Guardiola sperimenta troppo e, dopo aver bussato con Caleta-Car, il Southampton ne approfitta. Al 23' Lyanco assiste Mara per il vantaggio, propiziato da una pessima marcatura di Walker (schierato difensore centrale), e cinque minuti dopo ecco il raddoppio. Lo firma Djenepo, che trova una traiettoria di difficilissima lettura dalla distanza e beffa Ortega. Il Manchester City non reagisce e, così, Guardiola deve dare la scossa coi cambi: dentro de Bruyne, Aké e Akanji nell'intervallo, poi Haaland al 55'. Non cambiano però le cose, con l'unica occasione per Julian Alvarez e un Southampton molto insidioso in contropiede. Nel finale i Saints controllano e possono festeggiare: sono in semifinale di Coppa di Lega, da giant killer.

NOTTINGHAM FOREST-WOLVERHAMPTON 4-3 dcr (1-1)

Servono i rigori al Nottingham Forest per eliminare il Wolverhampton, dopo una sfida divertente ed equilibrata che si era conclusa sull'1-1 nei regolamentari. Partono meglio i Garibaldi Reds al City Ground, e al 17' ecco il vantaggio: su punizione, Aurier la spizza e trova la traversa, poi dopo un batti e ribatti arriva il tocco vincente dell'ex Willy Boly. I Wolves reagiscono, ma Henderson salva rispettivamente su Jimenez e Hwang Hee-chan. Il Nottingham Forest sembra in controllo, ma perde Boly per infortunio e con lui la compattezza difensiva. Ne approfitta Matheus Cunha, che al 64' mette in area un pallone delizioso che Jimenez deve solo spingere in gol per l'1-1. Il finale è ad altissima tensione, col Wolverhampton che rischia la clamorosa autorete (colpendo il palo) e le formazioni che non osano troppo. Si arriva così ai rigori, dove Henderson veste i panni dell'eroe: il portiere, di proprietà del Manchester United, para i penalty di Ruben Neves ed Hodge, mandando avanti i suoi. Percorso netto per il Nottingham Forest dopo l'errore iniziale di Surridge, finisce 4-3 e i Garibaldi Reds volano in semifinale. Nel sorteggio scopriranno chi affronteranno tra Southampton, Manchester United e Newcastle.