Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Caprile: "Buffon punto riferimento, per lui sono portiere"

12 Nov 2025 - 12:14

"Un punto di riferimento nella scelta di diventare portiere? Buffon è al primo posto. È stato colui che mi ha fatto avvicinare al ruolo, innamorare di avere una maglietta diversa, di avere i guanti, di sporcarsi e di avere tante belle responsabilità". Così Elia Caprile, portiere del Cagliari alla sua prima convocazione in Nazionale, intervistato da Vivo Azzurro tv. "Ogni anno sono cresciuto - spiega - mi sono adattato a campionati e a livelli diversi, ho avuto la fortuna di conoscere mister di portieri e di squadre che mi hanno messo alla prova. Mi sento migliorato in tutto ma so che non sono neanche alla metà del percorso". Il portiere moderno, aggiunge, "partecipa alla partita e al gioco, non si limita a parare, gioca molto con i piedi ed è presente con la voce e nelle uscite. Io un portiere moderno? Lo devono dire gli altri". 

Ultimi video

01:31
DICH DAGASSO UNDER 21 DICH

Degasso (U21): "Mi ispiro a Modric, il mio idolo"

01:34
Verso il Mondiale 2026

Verso il Mondiale 2026

01:05
Ronaldo dice stop

Ronaldo dice stop

01:50
Domani Moldavia-Italia

Domani Moldavia-Italia

01:34
Pellegrini ritrovato

Pellegrini ritrovato

01:42
Quante spine per Conte

Quante spine per Conte

01:50
Yldiz, un 10 discusso

Yildiz, un 10 discusso

01:28
Juventus, nuovo Ceo

Juventus, Comolli nuovo Ceo

01:59
Un gol alla Lautaro

Inter, un gol alla Lautaro... anche a Liverpool

01:31
Operazione rilancio

Milan, operazione rilancio

00:39
MCH PALLONE INVERNALE SERIE A MCH

Svelato il pallone invernale della Serie A

00:33
MCH ARGENTINA TIFOSI ENTUSIASMO MCH

Argentina, entusiasmo travolgente per Messi

03:12
DICH CALVANI UNDER 21 DICH

Under 21, Calvani: "Polonia avversario molto forte"

01:37
DICH CAPRILE NAZIONALE DICH

Italia, Caprile: "La Nazionale un sogno, ma..."

01:59
DICH COMOLLI doppiato DICH

Comolli: "Grazie a John Elkann per l'opportunità, è un privilegio e un onore"

01:31
DICH DAGASSO UNDER 21 DICH

Degasso (U21): "Mi ispiro a Modric, il mio idolo"

I più visti di Calcio

SRV RULLO CRISI NAPOLI: LE PUNTATE PRECEDENTI 10/11 SRV

Conte "spacca" Napoli: il lunedì nero dopo lo sfogo

DICH COMOLLI doppiato DICH

Comolli: "Grazie a John Elkann per l'opportunità, è un privilegio e un onore"

SRV RULLO ITALIA, PARTE IL RITIRO: PARLA GATTUSO 10/11 SRV

Gattuso avverte: "Niente scampagnate, voglio il massimo impegno"

Mancini, nuova sfida

Mancini, nuova sfida

DICH GATTUSO PRE MOLDOVA DICH

Gattuso: "Chiesa assente? Scelta sua. Parlo spesso con lui"

Bonny: "Siamo primi ma non serve a nulla ora"

Bonny: "Siamo primi ma non serve a nulla ora"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:04
Parma, nuovo accordo di collaborazione con BUD
14:51
Il Torino piange la scomparsa di Garritano, campione d'Italia nel '76
14:39
Fabio Cannavaro: "Gattuso ha l'esperienza giusta per portarci al Mondiale"
13:23
Presidente Barcellona difende Yamal: "Un genio, va tutelato"
12:14
Caprile: "Buffon punto riferimento, per lui sono portiere"