Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Torino, Israel: "Ho scelto i Granata per andare ai Mondiali'

14 Ott 2025 - 19:05
© Getty Images

© Getty Images

"È stato un cambiamento che dovevo fare perché negli ultimi mesi non avevo giocato molti minuti e, essendo l'anno dei Mondiali, avevo bisogno di continuità": così il portiere del Torino, Franco Israel, spiega la sua scelta di approdare in granata dallo Sporting Lisbona durante il mercato della scorsa estate. "Sono arrivato in un campionato importante e competitivo come quello italiano - ha continuato ai microfoni di Auf Tv - e penso di aver preso una buona decisione". Ora Israel farà il suo rientro al Filadelfia dopo gli impegni con l'Uruguay: è rimasto in panchina contro la Repubblica Dominicana, mentre ha giocato 90 minuti nel test amichevole contro l'Uzbekistan vinto 2-1. 

Ultimi video

01:25
U21 non vuole sbagliare

U21 non vuole sbagliare

00:42
MCH TIRATORI SCELTI UDINE 14/10 MCH

Massima sicurezza a Udine per Italia-Israele: tiratori scelti sul tetto dello stadio

01:07
Ancelotti vuole tutto

Ancelotti vuole tutto

01:28
Mondiale, le qualificate

Mondiale, le qualificate

01:27
La favola di Capoverde

La favola di Capoverde

01:37
Mancini e l'Azzurro

Mancini e l'Azzurro

01:30
Juve mazzata Bremer

Juve mazzata Bremer

01:32
Chivu sfida Gasperini

Chivu sfida Gasperini

01:39
Milan, eccoti Leao

Milan, eccoti Leao

01:51
Una Thu:La da ritrovare

Una Thu:La da ritrovare

01:26
De Bruyne non sbaglia

De Bruyne non sbaglia

03:10
Serie A, sabato in campo

Serie A, sabato in campo

02:06
Israele, vigilia blindata

Israele, vigilia blindata

01:58
L'Italia e i playoff

L'Italia e i playoff

01:57
Stasera Italia-Israele

Stasera Italia-Israele

01:25
U21 non vuole sbagliare

U21 non vuole sbagliare

I più visti di Calcio

Totti (allenato alla Roma)

Spalletti fa la formazione: la sua top 11 dei giocatori che ha allenato

DICH ZIDANE SU YILDIZ SRV

Zidane: "Yildiz mi piace ma deve ancora crescere"

SRV RULLO AMBIENTE ISRAELE PRE ITALIA 13/10 SRV DEFINITIVO

Italia-Israele ad alta tensione: Udine si prepara

Norvegia-Israele, il Falco ha colpito ancora: "Otto punti ma vi frego sempre"

DICH CALHANOGLU SU INTER DICH

Calhanoglu:"Io via dall'Inter? Mai successo nulla"

DICH SPALLETTI ATTACCA ACERBI DICH

Spalletti attacca Acerbi: "Non ha detto la verità"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:32
Lukaku e il fratello: "Estorsioni familiari, le esequie di nostro padre non si terranno in Belgio"
19:05
Torino, Israel: "Ho scelto i Granata per andare ai Mondiali'
18:30
Sassuolo, buone notizie per Grosso: Berardi a disposizione contro il Lecce
18:00
Bologna, Immobile verso il rientro
17:33
Atalanta: Scamacca torna a lavorare in gruppo