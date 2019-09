Il Napoli non si nasconde, l'obiettivo è il tricolore come ha detto chiaramente Carlo Ancelotti. Lo ribadisce Dries Mertens al Corriere dello Sport: "Noi puntiamo allo scudetto e vogliamo fare qualcosa di importante, combattere e fare bene. Contro la Juve è andata male, ma siamo a inizio stagione e dobbiamo guardare in avanti e battere la Sampdoria".