Frosinone, Alvini esalta Raimondo: "La Nazionale arriverà, lavora per quello"

"Abbiamo tutti un obiettivo comune ed è lo stesso che ci siamo posti dal primo giorno: raggiungere la salvezza. Per il Frosinone rappresenterebbe un traguardo straordinario e significativo". Il tecnico della squadra laziale, Massimiliano Alvini, mantiene il profilo basso nonostante il brillante avvio di campionato della sua squadra e a margine della cerimonia di consegna dei Premi Scopigno e Pulici al Salone d'Onore del Coni parla anche di Antonio Raimondo, capocannoniere. "La nazionale maggiore? Deve continuare a lavorare e fare quello che sta facendo nel percorso di crescita. Se la Nazionale non arriva ora, potrà arrivare tra tre mesi o un anno. Quello è il suo percorso, lui lo sa e lavora per quello", ha aggiunto. Infine sulla Lazio di Gattuso: "Non mi sorprende nulla di Rino, è un uomo vero e sa trasmettere i suoi valori. La Lazio è una squadra forte in un bel campionato", ha aggiunto Alvini.