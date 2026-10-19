Barcellona, che sfortuna: nuovi problemi aerei per Yamal e compagni

Altri problemi aerei per il Barcellona che questa mattina aveva in programma di raggiungere Parigi per la sfida di Champions con il Psg. Il volo che avrebbe portato Yamal e compagni in Francia è partito con notevole ritardo: non alle 10.30 come da programma bensì alle ore 11.50. Il motivo? La forte nebbia che ha colpito la capitale parigina. Il disguido ha naturalmente stravolto il piano di Flick in vista della super-sfida di martedì sera (ore 21).