Barcellona, che sfortuna: nuovi problemi aerei per Yamal e compagni

19 Ott 2026 - 12:59
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Altri problemi aerei per il Barcellona che questa mattina aveva in programma di raggiungere Parigi per la sfida di Champions con il Psg. Il volo che avrebbe portato Yamal e compagni in Francia è partito con notevole ritardo: non alle 10.30 come da programma bensì alle ore 11.50. Il motivo? La forte nebbia che ha colpito la capitale parigina. Il disguido ha naturalmente stravolto il piano di Flick in vista della super-sfida di martedì sera (ore 21).

Sabato scorso il Barcellona aveva subito gravi disagi nel tragitto di ritorno da Siviglia dopo la sfida vinta ai danni del Betis. Anche in questo caso le condizioni meteorologiche hanno complicato l'operazione, costringendo giocatori e staff tecnico a rimanere a bordo dell'aereo per un periodo prolungato, in attesa del decollo. Alla fine, impossibilitata a viaggiare, la squadra ha dovuto trascorrere la notte a Siviglia rimandando il rientro a domenica a mezzogiorno. 

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