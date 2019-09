Cannavaro, Del Piero e Totti di nuovo assieme: nasce Azzurri Legends

AZZURRI

Una novità importante in casa Azzurri. Le leggende italiane torneranno in campo. I primi ad aderire sono stati cinque campioni del mondo del 2006: Fabio Cannavaro, Gianluca Zambrotta, Gennaro Gattuso, Andrea Pirlo e Francesco Totti. La prima sfida sarà contro l'All Stars tedesca dove giocheranno ex campioni del calibro di Jurgen Klinsmann e Thomas Berthold oltre a Guido Buchwald e Uwe Bein. Ma anche il campione d’Europa 1996 Thomas Helmer; Torsten Frings e Jens Nowotny, entrambi presenti nella semifinale di Germania 2006.

Presenti nella Azzurri Legends anche i campioni dell'82 ed i protagonisti delle Notti magiche di Italia '90. La squadra, che fa parte del Club Italia, si occuperà di attività educative nelle scuole e contribuirà alla raccolta di fondi per sostenere ex calciatori in difficoltà.