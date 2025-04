Canada, ct Marsch squalificato 2 partite dopo rosso contro Usa

Il CT del Canada Jesse Marsch è stato sospeso per un'ulteriore partita dalla commissione disciplinare della Concacaf, estendendo la sanzione a due partite per la sua condotta durante la partita per il terzo posto della Nations League contro gli Stati Uniti il mese scorso. Andando oltre la squalifica automatica di una partita per cartellino rosso, la commissione disciplinare della Concacaf ha citato Marsch giovedì per "condotta inaccettabile nei confronti degli ufficiali di gara e per aver ritardato la ripresa della partita rifiutandosi di lasciare il campo di gioco". Ha affermato che "sanzioni più severe potrebbero essere adottate qualora si verificassero incidenti durante le partite future".