Campobasso FC protagonista ad Adweek House a New York

Dalla Serie C italiana alla ribalta mondiale della comunicazione: il Campobasso FC sarà tra i protagonisti di Adweek House: Advertising HQ, uno degli hub internazionali più prestigiosi dedicati a pubblicità, media e commercio. A rappresentare il club molisano saranno Mark Consuelos, attore, produttore, co-conduttore del celebre "Live with Kelly & Mark" e co-proprietario del Campobasso, insieme a Matt Rizzetta, imprenditore italoamericano che ha guidato il rilancio della società. La sessione, intitolata "Dai regolamenti a Running with the Wolves", racconterà il percorso del club rossoblù: da realtà in difficoltà a case history internazionale, grazie a un progetto che unisce radici locali, visione imprenditoriale e storytelling globale. Il Campobasso è già approdato nella programmazione sportiva statunitense con la docuserie ESPN "Running with the Wolves", che ha raccontato la rinascita della squadra e il legame con la sua tifoseria. "È la dimostrazione che un brand sportivo, se guidato da visione e autenticità, può trasformarsi in un laboratorio globale di innovazione culturale ed economica" spiega il club molisano. Per Consuelos e Rizzetta, il calcio può diventare una leva di branding e un veicolo di posizionamento strategico, capace di attrarre investitori e nuove partnership anche oltre i confini sportivi. Il Campobasso FC, oggi inserito nel girone B di Serie C, porta dunque la propria storia al centro della scena mondiale, con il "Lupo" divenuto simbolo di come radici locali possano generare valore universale.