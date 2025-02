Campobasso: 40 anni fa inaugurazione stadio Selvapiana e vittoria su Juve

Il 13 febbraio 1985 il Campobasso sfidava la Juventus di Michel Platini e Giovanni Trapattoni nella storica partita che inaugurava lo stadio Selvapiana, intitolato oggi ad Antonio Molinari, il presidente che portò i rossoblù in Serie B. Quella sfida, rimasta nella memoria dei tifosi, si concluse con una vittoria per 1-0 in favore dei molisani, segnando l'inizio di una nuova era per il calcio cittadino. Oggi, a quarant'anni esatti da quell'evento, un gruppo di amministratori comunali, guidato dalla sindaca di Campobasso Marialuisa Forte, ha effettuato un sopralluogo allo stadio. L'occasione è servita anche per annunciare che presto verrà installata una targa in memoria di Antonio Molinari, per celebrare il suo contributo alla storia sportiva del capoluogo.