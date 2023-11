Cambio di nazionalità per Castellanos: gli USA lo tentano, ma l'Argentina prova a trattenerlo

INTRECCIO INTERNAZIONALE

Il giocatore della Lazio avrebbe l'opportunità di vestire la maglia degli States, tuttavia è arrivata la chiamata anche di Lionel Scaloni che gli vorrebbe offrire un posto nel nuovo corso dell'Albiceleste

Valentin Castellanos potrebbe presto cambiare nazionalità. Secondo alcune indiscrezioni l'attaccante della Lazio avrebbe iniziato l'iter per acquisire il passaporto statunitense avendo così modo di giocare per la compagine di Washington. Il commissario tecnico Brian Joseph Callaghan lo ha già informato che vorrebbe convocarlo per i prossimi impegni e per questo l'United States Soccer Federation si starebbe attivando per espletare le varie procedure.

Come riportato da Calciomercato.com nella trattativa si sarebbe inserita anche l'Argentina di Lionel Scaloni che sarebbe intenzionato a chiamarlo in vista delle qualificazioni per i Mondiali 2026. L'ex difensore biancoceleste ha chiamato Castellanos confermandogli l'intenzione di "svecchiare" il gruppo che ha conquistato la Coppa del Mondo 2022 e di offrirgli un posto nel nuovo corso dell'Albiceleste nonostante la grande concorrenza in squadra.

Motivazione quest'ultima che potrebbe far desistere il giocatore del club romano, più propenso ad accettare l'offerta proveniente dagli States dove avrebbe l'occasione di mettersi in mostra in palcoscenici internazionali con maggiore continuità. La decisione non arriverà nell'immediato, tuttavia il pallino del gioco rimane nelle mani di Castellanos che dovrà scegliere su quale sponda dell'Atlantico approdare.