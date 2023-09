Cambi sgraditi, Osimhen ultimo della lista: ecco i casi più celebri

© foto Sportmediaset

Quando il giocatore sbotta con l'allenatore: l'attaccante del Napoli Osimhen è soltanto l'ultimo della lista degli scontenti che hanno palesemente contestato un cambio nel corso di una partita. C'era Cassano che 'mandava a quel paese' Capello, Di Canio che usciva dal campo andando a stringere la mano al tecnico degli avversari e chi come Cristiano Ronaldo prendeva dritto la via degli spogliatoi. Fino a Lautaro Martinez, che si prese del 'Fenomeno del c..." da Antonio Conte. Ecco i casi più celebri.