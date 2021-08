Calvarese e l'ultima partita da incubo: "Juve-Inter? Ho arbitrato male e me ne rammarico"

Ha deciso di appendere il fischietto al chiodo con un anno di anticipo: motivi personali. L'ultima partita arbitrata da Gianpaolo Calvarese resta Juventus-Inter della penultima giornata dello scorso campionato di Serie A, terminata 3-2 per i bianconeri. Una serata da incubo per il 45enne ormai ex direttore di gara della sezione di Teramo, con una serie di decisioni arbitrali discutibili che scontentarono tutti e fecero il giro dell'Europa. "Le polemiche fanno parte del gioco, il clamore mediatico di certe gare amplifica le decisioni. La gestione di quella gara poteva essere fatta meglio e me ne rammarico", ha ammesso Calvarese in un'intervista al Corriere della Sera. "La mia decisione di lasciare non c'entra nulla con quel match".