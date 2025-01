La procura federale della Figc ha chiesto stamattina gli atti alla Procura di Udine in merito al portiere dell'Udinese, Maduka Okoye, indagato per scommesse illegali. Lo apprende LaPresse. Il venticinquenne giocatore tedesco naturalizzato nigeriano avrebbe puntato su una sua ammonizione in occasione di una partita dello scorso campionato. In base al codice di giustizia sportiva il portiere rischia una squalifica non inferiore a sei mesi.