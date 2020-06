Zenit San Pietroburgo, la coreografia dei tifosi contro il Covid-19

In Russia il calcio è ripreso da circa una settimana e i tifosi dello Zenit San Pietroburgo hanno voluto festeggiare questo tentativo di ritrovata normalità dopo la pandemia con una coreografia davvero unica. Dalla curva è spuntato un uomo in maschera che maneggia il Covid-19, poi però il virus si trasforma in un pallone a testimoniare il passaggio dall'emergenza alla quotidianità.