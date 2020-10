Var in Bundesliga: gli arbitri spiegano le decisioni su Twitter

Chi si aspettava che l'introduzione del Var avrebbe fatto sparire le polemiche nel mondo del calcio è rimasto deluso. In Germania però la DFB - la federazione calcistica - ha deciso di fare un esperimento affidandosi a Twitter dove un account, per la precisione quello dei direttori di gara tedeschi, commenta in tempo reale i motivi che hanno portato alla decisione del Var in ogni partita a ogni episodio. La spiegazione, per le partite di Bundesliga e di Zweite Bundesliga, arriva direttamente dalla sala principale del Var a Colonia.