Uruguay, il portiere fa felice il tifoso: rigore battuto (e segnato) a fine partita

15/04/2019

Bella pagina di calcio in Uruguay al termine di Plaza Colonia-Penarol, finita 0-1: un tifoso è entrato in campo e ha chiesto al portiere di potergli tirare un calcio di rigore. Richiesta accettata, i due si sono diretti verso l'area di rigore (insieme all'arbitro) dove poi il ragazzo ha anche segnato un bel gol andando ad esultare alla bandierina. Alla fine è arrivato l'abbraccio del portiere, un momento che il tifoso non dimenticherà mai.