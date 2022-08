Ucraina, ripartito il campionato: Shakhtar-Metalist 0-0

A PORTE CHIUSE

A sei mesi dall'invasione del paese da parte della Russia si torna a giocare in stadi con almeno un rifugio antiaereo nel raggio di 500 metri

A circa sei mesi dalla sospensione a causa della guerra, è ufficialmente ripartito il campionato di calcio in Ucraina. Allo stadio Olimpico di Kiev, infatti, sono scesi in campo lo Shakhtar Donetsk e il Metalist. Il risultato finale del match valido per la prima giornata del torneo 2022/23 è stato di 0-0. La partita si è giocata a porte chiuse per motivi di sicurezza. Prima della partita, giocatori e arbitri delle due squadre sono scesi in campo avvolti da una bandiera dell'Ucraina e con un messaggio volto a condannare l'invasione da parte della Russia. Nelle due curve sono stati mostrati anche due striscioni con la scritta in inglese 'Save the heroes of Azovstal', a sostegno dei combattenti ucraini dell'ormai tristemente celebre acciaieria assediata. Sempre nella giornata di oggi sono in programma altre quattro partite: Ch. Odessa-Veres Rivne a Kiev, Zorya-Vorskla a Uzhhorod e infine Kolos Kovalivka-Kryvbas che si giocherà a Kovalivka.

Il campionato dello scorso anno è stato interrotto a febbraio, subito dopo l'inizio dell'invasione russa, e il titolo non è stato assegnato. In testa alla classifica, c'era lo Shakhtar allenato da Roberto De Zerbi, che pochi mesi dopo ha rescisso il contratto insieme a tanti altri giocatori internazionali. Secondo la stampa locale, la ripresa del campionato è stata voluta dal presidente Volodymyr Zelenskyj in pressione anche per dare un segnale di speranza ad una popolazione sempre più martoriata dal conflitto. Tutte le partite si giocheranno a porte chiuse e in stadi con almeno un rifugio antiaereo nel raggio di 500 metri, per accogliere giocatori, arbitri, staff tecnici e medici delle squadre in caso di bombardamento russo. Per permettere ai tifosi di assistere alle partite, la Lega ucraina ha predisposto la trasmissione delle partite in streaming gratis su YouTube.