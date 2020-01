Turchia, peggio di Martin Palermo: si fa parare tre rigori di fila

Se è impossibile dimenticare i tre calci di rigore sbagliati nel 1998 da Martin Palermo durante Colombia-Argentina (partita di qualificazione alla Coppa America 1999), in Turchia potrebbe anche essere successo di peggio. Succede tutto al 98' di Usakspor-Ergene Velimese quando viene fischiato un penalty alla squadra ospite: il tiro dell'attaccante viene ribattuto dal portiere Aydin ma l'arbitro ammonisce il portiere per essersi mosso prima del fischio e ordina il replay. Incredibile ma vero, stesso copione: rigore parato, portiere ammonito e quindi espulso per lo stesso motivo di prima. A questo punto, esaurite le sostituzioni, in porta ci finisce il difensore Aktug che diventa eroe per un giorno parando anche il terzo rigore!