Tottenham, rottura totale tra Ndombele e Mourinho

TOTTENHAM

L'avventura di Tanguy Ndombele al Tottenham potrebbe già essere ai titoli di coda dopo soltanto una stagione. Il rapporto tra il centrocampista ex Lione, che è il giocatore più pagato della storia degli Spurs (65 mln di sterline), e il tecnico José Mourinho sarebbe infatti ai minimi storici e dopo una presunta lite in allenamento il giocatore avrebbe fatto sapere alla dirigenza di non avere più alcuna intenzione di giocare per gli inglesi.

Stando a quanto riporta Espn, i due avrebbero avuto un confronto all'inizio di questa settimana dopo che lo Special One aveva comunicato al calciatore, che non ha ancora fatto un minuto in campo dalla ripresa, che non era ancora in forma per tornare in campo. Una decisione che avrebbe mandato su tutte le furie il classe 1996, che avrebbe comunicato di non essere più intenzionato a giocare sotto la guida del portoghese. Una rottura totale che potrebbe portare all'addio del centrocampista, seguito in passato da big come Psg, Barcellona e Bayern Monaco.

