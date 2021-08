Tottenham, Kane ai tifosi: "Non mi sono mai rifiutato di allenarmi"

PREMIER LEAGUE

L'attaccante inglese su Twitter: "Ritornerò domani come pianificato"

Harry Kane, obiettivo di mercato del Manchester City, è finito nel mirino dei tifosi del Tottenham per non essersi ancora presentato agli allenamenti. Un chiaro segnale, secondo parte della tifoseria, di voler forzare la mano per essere ceduto ai Citizens. "Voglio chiarire che mai mi sarei rifiutato, e mai l'ho fatto, di tornare ad allenarmi - ha scritto l'attaccante inglese - Ritornerò domani come pianificato". Getty Images

"Sono passati quasi 10 anni dal mio debutto con gli Spurs. Ogni anno voi - i tifosi - mi avete mostrato totale supporto e amore. Per questo motivo mi ha ferito leggere alcuni commenti che sono stati fatti questa settimana a riguardo della mia professionalità - il tweet del bomber inglese -. Anche se non entrerò nello specifico, voglio chiarire che mai mi sarei rifiutato, e mai l'ho fatto, di tornare ad allenarmi - ha scritto l'attaccante inglese - Ritornerò domani come pianificato. Non farei nulla per mettere a repentaglio il rapporto con i tifosi che mi hanno dato incondizionato supporto nel mio tempo al club. E' sempre stato così o lo è anche oggi".

IL TWEET DI KANE