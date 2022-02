Tottenham, Conte: "Strano perdere 4 giocatori a gennaio, fatti errori in passato"

Alla vigilia della sfida di FA Cup contro il Brighton, Antonio Conte accoglie gli ultimi arrivati Kulusevski e Bentancur ("prospetti ideali per la filosofia del Tottenham, per domani sono convocati") e lancia una stilettata al presidente Levy per le cessioni. "E' stato strano, a gennaio mandarne via 4 in prestito e vendere un giocatore (Dele Alli, ndr). Significa che forse devi vedere cosa hai fatto in passato. E forse per capire che ci sono stati degli errori - ha dichiarato - . Perché di solito devi comprare giocatori per rinforzare la tua squadra. Ma se mandi in prestito giocatori che hai comprato negli ultimi due o tre anni, significa che forse hai fatto qualcosa di sbagliato in passato. Di sicuro perdere 4 giocatori a gennaio, ripeto, non è normale. Abbiamo condiviso la decisione con il club e i giocatori. Ma ripeto, significa che è successo qualcosa di sbagliato in passato. Di solito acquisti giocatori per rafforzare la tua squadra, non perdi giocatori dopo uno, due o tre anni".

Getty Images