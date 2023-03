L'Indonesia di Thohir non vuole Israele: la Fifa le toglie i Mondiali U20

LA DECISIONE

La competizione che si terrà a maggio 2023 non si disputerà più in Indonesia. Da decidere la nuova sede

© Getty Images L'Indonesia del presidente federale Erick Thohir non ospiterà più il Mondiale U20 per decisione della Fifa. L'opposizione per motivi politici della federcalcio asiatica, unita a quella dell'Iraq, di scendere in campo contro Israele nella fase finale del torneo in programma a maggio ha portato la Fifa di Gianni Infantino a cambiare la sede dell'evento. Il Mondiale U20 si sarebbe dovuto disputare nel 2021 ma fu annullato a causa del Covid.

Nel comunicato rilasciato dalla Fifa si legge che per il momento le date dell'evento internazionale restano invariate, mentre eventuali sanzioni aggiuntive per la federcalcio indonesiana verranno analizzate in un secondo momento.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l'esposizione negli scorsi giorni del Governatore di Bali che aveva fatto sapere che la presenza di Israele nel torneo non sarebbe stata gradita. Al torneo sarà presente l'Italia di Carmine Nunziata.