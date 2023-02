Sven-Goran Eirksson lascia il calcio per motivi di salute

© Getty Images

Sven-Goran Eriksson saluta il calcio, almeno per il momento. L'ex tecnico della Lazio campione d'Italia nel 2000, in un breve comunicato sul sito del suo attuale club, il Karlstad Football Club, ha spiegato che il motivo è a causa della sua condizione fisica. "Io, Sven-Goran Eriksson, per il momento ho deciso di ridurre le mie apparizioni pubbliche a causa di problemi di salute. La mia attenzione è per ora sulla mia salute e sullla mia famiglia, con un livello limitato di coinvolgimento con il Karlstad Football Club. Vorrei ringraziare la più ampia comunità calcistica e gli amici, per il loro supporto e comprensione, e per il rispetto della mia privacy. Il mio desiderio è quello di concentrarmi sulla mia salute e sulla mia famiglia", ha scritto in un breve comunicato il collaboratore del club svedese.