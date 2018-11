Superclasico: arrestata la tifosa che ha nascosto dei bengala addosso alla figlia

26/11/2018

E' stata arrestata e ora rischia fino a otto di carcere per aver messo in pericolo la vita della figlia la mamma tifosa del River che ha messo dei bengala sotto la maglia della bambina per eludere i controlli dello stadio Monumental prima della finale di ritorno (poi rinviata) della Copa Libertadores contro il Boca. La donna è stata individuata anche grazie all'orologio che indossava sul polso sinistro.

Il video, diventato subito virale, aveva suscitato incredulità e sdegno in tutto il Web. A poche ore dalla pubblicazione, la donna è stata arrestata e ora rischia grosso. Sebbene la pena massima del carcere in Argentina per aver messo a rischio la vita di un bambino sia di sei anni, la condanna può essere aumentata di un terzo quando il crimine è commesso dai genitori.



Un portavoce della CIJ, una squadra investigativa specializzata della Procura della Repubblica, ha dichiarato: "Il software per il trattamento delle immagini e il lavoro sui social media sono stati fondamentali per identificare il sospetto.



Gli assistenti sociali sono già stati mobilitati per sondare l'ambiente familiare della bambina per decidere se farla restare con suo padre.