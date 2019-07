Sturridge in ansia, gli hanno rubato il cane: "Pago qualsiasi cifra"

09/07/2019

Ladri in casa Sturridge, ma il bottino è più prezioso del solito: all'attaccante, ora svincolato dal Liverpool, hanno rubato il cane. I malviventi si sono introdotti nella villa di Los Angeles del bomber spaccando un vetro e si sono presi il cucciolo. Rabbia su Instagram con l'inglese che ha lanciato l'appello per ritrovare l'amico a 4 zampe: "Siete pazzi! Entrate in casa mia per rubarmi il cane? Ridatemelo!. Qualcuno mi ha rubato il cane, pagherò qualsiasi cifra. Lo rivoglio indietro".