Striscioni contro Hopp, Bayern: "Che vergogna, quei tifosi fuori dalla curva"

GERMANIA

In Germania tiene ancora banco la clamorosa protesta di alcuni tifosi del Bayern contro Dietmar Hopp. Le immagini della sospensione della gara hanno fatto il giro del mondo e il club bavarese ha deciso di chiarire senza mezzi termini la sua posizione. "Siamo ancora sbalorditi dagli incidenti di ieri a Hoffenheim - ha spiegato Herbert Heiner, presidente del Consiglio di sorveglianza del Bayern -. Ci vergogniamo del comportamento assunto da alcuni cosiddetti 'tifosi' sistemati nell'angolo riservato al Bayern". "Hopp è stato diffamato da gente anonima, da persone che hanno dimostrato di essere dei codardi e vorrei scusarmi ancora una volta con lui - ha aggiunto -. Non permetteremo a nessuno di danneggiare il nostro club".

"Abbiamo appena festeggiato il 120.mo compleanno, i nostri 120 anni di storia sono stati caratterizzati da valori come responsabilità, tolleranza e rispetto - ha continuato Heiner -. Continueremo a sostenere questi valori e non lasceremo che il nostro club venga danneggiato nemmeno da persone che non si occupano di calcio e del Bayern, ma della propria autoespressione su un palcoscenico che non gli appartiene". Una dura presa di posizione dopo quello che si è visto in curva durante la sfida contro l'Hoffenheim. "È giunto il momento di agire con decisione ora. Razzismo, discriminazione, insulti di qualsiasi tipo (e non importa contro chi) devono finire - ha continuato Heiner . Questa è anche l'opinione della stragrande maggioranza dei tifosi del Bayern Monaco, che viene peraltro espressa su tutte le piattaforme online, sui social media e in numerose mail che ci sono pervenute".

Vedi anche Calcio estero Bundesliga, chi è Dietmar Hopp: ecco le ragioni dell'odio "Il calcio e' contro l'odio, contro l'intolleranza, contro la diffamazione. Le immagini dei giocatori dell'Hoffenheim e della nostra squadra, quando sono tornati in campo dopo la seconda interruzione e si sono scambiati il pallone in una strana melina, è stato un segnale forte", ha aggiunto il presidente del Consiglio di sorveglianza del Bayern tornando su quanto è successo sul terreno di gioco. "Il calcio deve unire e non dividere, la solidarietà è il segnale giusto contro l'ostilità", ha ribadito, annunciando a breve un duro intervento del club contro questi episodi. "Nei prossimi giorni ci incontreremo ed esamineremo tutte le opzioni per impedire che una campagna così indegna si ripeta - ha concluso -. Useremo anche tutti i mezzi a nostra disposizione per agire in modo coerente contro coloro che hanno screditato il Bayern e tutto il calcio tedesco, calpestando i nostri valori. Ci è già chiaro oggi che non si può andare avanti così".

UNION BERLIN-WOLSFBURG: ALTRO STRISCIONE CONTRO HOPP

E mentre il Bayern si scusa col presidente dell'Hoffenheim, su un altro campo della Bundes prosegue la protesta e si ripete lo stesso "spettacolo". Un altro striscione contro Dietmar Hopp è apparso infatti sugli spalti durante la partita tra Union Berlino e Wolfsburg. Iniziativa dei supporter della squadra di casa a cui il direttore di gara ha risposto sospendendo il match per qualche minuto.