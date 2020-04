Stadio Tottenham: Amazon punta ai diritti sul nome

Da quando è stato inaugurato durante la scorsa stagione, lo stadio del Tottenham - uno dei più all'avanguardia al mondo - è alla ricerca di un nome. La svolta potrebbe essere dietro l'angolo e riguarda un colosso dell'e-commerce: Amazon. Sono diverse le opzioni al vaglio degli Spurs per i cosiddetti "naming rights", ma il legame tra Amazon e la squadra di Londra va oltre vista anche la collaborazione per la realizzazione di un documentario per raccontare il dietro le quinte della stagione. La richiesta del presidente Levy è di almeno 250 milioni di sterline.