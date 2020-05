Spagna, Real Madrid: un minuto di silenzio per le vittime del Covid-19

Un minuto di silenzio per ricordare le vittime della pandemia di Covid-19. I giocatori del Real Madrid si sono raccolti in cerchio prima dell'inizio del terzo allenamento della settimana a Valdebebas, per rendere omaggio ai tanti morti spagnoli e non solo. Un gesto simbolico, quello di Sergio Ramos e compagni, che arriva nel primo dei dieci giorni di lutto nazionale decretati dal governo di Pedro Sanchez. Al termine del minuto di raccoglimento, i giocatori hanno cominciato l'attività divisi in gruppi, come prevede il protocollo sanitario della Liga.