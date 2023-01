Sorpresa Belgio: c'è anche Pirlo tra i candidati per la panchina

dopo il flop mondiale

Il tecnico ex Juve sarà valutato dalla federazione belga

© Getty Images Dopo il flop ai Mondiali, il Belgio potrebbe affidarsi ad Andrea Pirlo per ripartire. Il nome del tecnico italiano, infatti, sarebbe nella short list della federazione belga per sostituire Roberto Martinez che dopo le dimissioni si è accordato con il Portogallo. L'ex Juve ora è alla guida del Fatih Karagumruk, in decima posizione nella Super Lig turca.

Secondo quanto riporta l'Het Laatste Nieuws Pirlo sarebbe in corsa con l'ex stella dell'Arsenal Thierry Henry, vice allenatore di Martinez al Belgio, che alcuni senatori della nazionale come Toby Alderweireld e Romelu Lukaku hanno definito come "la soluzione definitiva".