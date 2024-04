Shock in Sudafrica: il difensore Luke Fleurs ucciso in una stazione di servizio, aveva 24 anni

Shock in Sudafrica

È successo mercoledì sera: il difensore vittima di malviventi che volevano rubargli la macchina in una stazione di servizio alla periferia di Johannesburg

© instagram Luke Fleurs aveva 24 anni e sognava di ripercorrere la carriera del suo idolo Carles Puyol. È stato ucciso mercoledì sera a colpi di arma da fuoco da alcuni malviventi che volevano rubargli la macchina in una stazione di servizio alla periferia di Johannesburg. Secondo quanto riferito dal portavoce della polizia di Gauteng, il tenente colonnello Mavela Masondo, il difensore sudafricano è entrato nella stazione di servizio e mentre aspettava che il benzinaio lo servisse, ha affrontato due uomini armati, che gli hanno puntato contro un'arma da fuoco, lo hanno trascinato fuori dal veicolo e poi gli hanno sparato alla parte superiore del corpo.

Fleurs è stato immediatamente trasportato nell'ospedale più vicino, dove è deceduto. "Un sospettato si è allontanato con l'auto della vittima, seguito dal suo complice ”, ha aggiunto Masondo, che ha anche confermato che non è ancora avvenuto alcun arresto. Fleurs aveva firmato per il Kaizer Chiefs, club di Soweto, quartiere di Johannesburg, che milita nella massima serie sudafricana, nell'ottobre scorso. In precedenza aveva giocato giocato nel SuperSport United. Ha giocato con il Sudafrica Under 21 alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021.