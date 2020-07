Setien al passo d'addio: il Barça inizia il casting per la prossima stagione

LIGA

A meno quattro dal Real Madrid, con una Liga compromessa, Griezmann quasi separato in casa e Messi nemmeno più sicuro di restare, il capro espiatorio è già stato individuato. Si chiama Quique Setien, è arrivato a inizio anno solare ed è già pronto a fare le valige. In caso di addio a stagione in corso, il Barcellona ha già pronta la soluzione casalinga: la promozione in prima squadra dell'allenatore del Barça B Javier Garcia Pimienta,

Per la prossima stagione, invece, il nome caldo è sempre quello di Xavi, storica bandiera del club, già contattato a gennaio, quando è stato esonerato Valverde, ma poco convinto che i tempi fossero maturi per il grande salto. Difficile che ora, però, possa di nuovo dire di no al Barça. L'altro nome, che già circolava a inizio anno, è quello di Marcelo Gallardo, allenatore del River Plate, uno dei tecnici emergenti più quotati del calcio internazionale.

Anche Ronald Koeman è uno dei papabili e non ha mai nascosto il sogno di sedersi su quella panchina. Ha però anche espresso la volontà di guidare l'Olanda ai prossimi Europei. Nome sempre caldissimo anche quello di Pochettino, disoccupato dopo l'esonero subito a Londra, sponda Tottenham. Da non scartare a priori nemmeno l'ipotesi Roberto Martinez, il Commissario Tecnico che ha portato il Belgio sul podio a Russia 2018.