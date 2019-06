Sergio Ramos sposa Pilar Rubio: le regole del matrimonio vietato ai minorenni

04/06/2019

Sergio Ramos sposerà Pilar Rubio , la madre dei suoi figli e compagna dal 2013, il prossimo 15 giugno nella cattedrale di Siviglia. I circa 400 invitati dovranno sottostare a regole ben precise volute dalla coppia, in primis il divieto di portare minori di 18 anni (unica eccezione i tre figli di Ramos e Pilar). Non solo, ci sono restrizioni sul vestito degli uomini e sul colore da non indossare per le donne. Regalo? Donazione all'UNICEF .

Piccoli accorgimenti unite a vere e proprie restrizioni per un ricevimento del quale non ci saranno testimonianze fotografiche per volere di Sergio Ramos e della compagna. Tra le regole di cui As è venuto a conoscenza infatti, c'è anche l'obbligo per gli invitati di lasciare all'ingresso o al guardaroba i cellulari per tutelare la privacy della coppia, lasciando una stanza ad hoc per eventuali chiamate di emergenza.



Un ricevimento super privato dopo la celebrazione nella cattedrale di Siviglia, con i figli di Ramos a fare da paggetti nella consegna delle fedi nuziali e unici minorenni previsti in tutta la giornata.



Anche per quanto riguarda l'abbigliamento Sergio Ramos e Pilar Rubio hanno dato delle direttive precise: gli uomini si dovranno presentare indossando un tight, mentre alle donne è fatto divieto di vestirsi con abiti bianchi, neri, verdi, arancioni, rosa o rossi. Per il regalo, invece, agli invitati è stato chiesto di evitare il regalo facendo invece una donazione all'UNICEF di cui lo stesso Sergio Ramos è testimonial.



Nella tenuta di Sergio Ramos, infine, dovrebbero suonare gli AC/DC, ingaggiati per circa un milione di euro.