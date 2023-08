Caso Rubiales, aperta indagine per abusi sessuali

Il caso Rubiales non tende a sgonfiarsi in Spagna: la procura spagnola ha aperto un'indagine preliminare per "aggressione sessuale" verso il presidente della Federcalcio sospeso dalla Fifa per lo scandalo del bacio alla giocatrice della nazionale Jenni Hermoso durante la premiazione ai mondiali di Sydney. Intanto Angeles Béjar, mamma di Luis Rubiales, ha deciso di barricarsi nella chiesa Divina Pastora di Motril minacciando lo sciopero della fame per la "caccia disumana e sanguinosa" subita dal figlio. Con lei anche la sorella, con la donna che secondo Marca avrebbe approfittato di un momento di distrazione del parroco dopo la messa per chiudersi in chiesa.