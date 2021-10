Ronaldo detta le regole a Solskjaer: "Ora le gioco tutte da titolare"

MANCHESTER UNITED

Dopo la panchina contro l'Everton il fuoriclasse portoghese ha voluto mettere in chiaro le cose con l'allenatore dei Red Devils

Non è una novità per chi conosce la voglia di Cristiano Ronaldo di scendere sempre in campo e di distruggere qualunque record. Non era difficile prevedere che la panchina contro l'Everton non potesse andare giù a CR7. E infatti il Sun riporta il retroscena destinato a segnare una svolta nella stagione del Manchester United. Secondo una fonte del club vicina al tabloid inglese, il fuoriclasse portoghese avrebbe voluto mettere le cose in chiaro con il suo allenatore Solskjaer.

Secondo il Sun l'allenatore dello United era convinto che CR7 fosse stanco dopo la partita di Champions contro il Villarreal e lo ha messo inizialmente in panchina per poi schierarlo nel secondo tempo. Ronaldo ha voluto però precisare a Solskjaer che vuole giocare tutte le partite da titolare e che sarà lui a dirgli quando non sarà in grado di farlo. Ha poi aggiunto di essersi trasferito a Manchester per vincere trofei e che quindi sia necessario mandare in campo i giocatori più importanti in tutte le partite.