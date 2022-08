Ronaldo-Borussia, Terzic alimenta i rumors: "Il più forte che abbia mai visto"

IL FUTURO DI CR7

I tifosi e il tecnico gialloneri sognano, ma i dirigenti del Dortmund restano freddi

Le voci di mercato che accostano Cristiano Ronaldo al Borussia Dortmund non sembrano intenzionate a spegnersi e ora, anche il tecnico dei gialloneri, Terzic alimenta i rumors: "Che Ronaldo sia la più grossa indiscrezione della storia del Bvb è evidente. Si tratta del giocatore più forte che io abbia mai visto dal vivo. Abbiamo però spiegato la situazione e io non parlo d'indiscrezioni". I dirigenti tedeschi non hanno dato motivo, né a fatti né a parole, di credere che la trattativa esista. L'amministratore delegato del Borussia Watzke ha provato a spegnere gli entusiasmi: "Amo questo giocatore e si tratta di un'idea molto affascinante, vedere Ronaldo al Signal Iduna Park sarebbe bellissimo. Non ci sono però assolutamente contatti fra le parti". Nonostante questo, Terzic ha fatto capire di sperare che il club cambi idea lasciando trasparire un po' di speranza.

La stampa tedesca è divisa. Secondo diversi media locali Jorge Mendes avrebbe offerto al club giallonero il fuoriclasse portoghese, determinato a lasciare il Manchester United per giocare in Champions League. Inoltre, Ronaldo punterebbe il Dortmund perchè, oltre a essere un club di livello, gli darebbe la possibilità di diventare il primo giocatore della storia del calcio a vincere il campionato in Italia, Spagna, Inghilterra e Germania.

Altri organi di stampa invece smentiscono ogni contatto, sottolineando che i gialloneri non sono interessati all'ingaggio di CR7. I suoi 29 milioni di euro netti all'anno sono circa il quadruplo dell'ingaggio di qualsiasi altro giocatore del Dortmund, motivo per il quale la società teme si possano creare tensioni all'interno dello spogliatoio. Il club tedesco in estate ha speso oltre 60 milioni di euro per Adeyemi e Haller, puntando poi su Modeste quando all'attaccante ex Ajax è stato diagnosticato un tumore maligno ai testicoli. Il reparto offensivo sembra dunque completo. In aggiunta, il direttore sportivo dei tedesci Kehl ha voluto chiudere ogni spiraglio: "Stiamo cercando di quietare queste indiscrezioni, quindi voglio essere chiaro: Ronaldo non verrà al Borussia".