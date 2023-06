Ronaldinho, Dybala, Cafu, Aldair... che show a Orlando

Dybala in maglia verdeoro insieme a Cafu e Aldair. E poi Ronaldinho, Rivaldo, Serginho, Dida, Valderrama, Ronaldo, Okocha, Amauri, Nani, Roberto Carlos... A Orlando è andato in scena un vero e proprio show, una partita che ha visto scendere in campo vecchie glorie e campioni di oggi, che si sono sfidati a magie e colpi di classe. Il più acclamato dalla folla è stato ovviamente Ronaldinho, che in campo ha riproposto no-look e altri pezzi pregiati della sua collezione privata, concedendosi poi come tutti gli altri per foto e autografi ai tifosi.