Roc Nation scarica Lukaku: chiusa la collaborazione con Big Rom

LA SEPARAZIONE

L'attaccante della Roma non fa più parte della "squadra" dei giocatori gestiti dalla nota società dfondata da Jay-Z

© Getty Images La turbolenta estate di Romelu Lukaku a cavallo tra Chelsea, Inter, Juve e Roma ha segnato indelebilmente i rapporti tra l'attaccante e la "Roc Nation Sports". La famosa agenzia fondata da Jay-Z ha deciso infatti di chiudere il rapporto con Big Rom. Come riportato dal Telegraph, il nome della punta giallorossa non figura più nell'elenco dei giocatori rappresentati dall'agenzia che tra gli altri segue campioni del calibro di Kevin De Bruyne e Vinicius Junior.

Iniziato nel 2018, il rapporto di fiducia tra Roc Nation e Lukaku si è incrinato irrimediabilmente durante l'ultima sessione di mercato, quando le mosse di Big Rom avevano spiazzato un po' tutti portando alla rottura della trattativa con l'Inter e al suo passaggio alla Roma dopo i contatti sottotraccia con la Juve e il no all'offerta Araba.

Comportamento che, alla luce dell'impegno dell'agenzia per accontentare il giocatore a tornare in nerazzurro, ha portato all'inevitabile separazione tra le parti dopo il trasferimento in prestito alla corte di Mourinho. Un addio annunciato, che Roc Nation ha scelto di non commentare, limitandosi a "scaricare" solo il giocatore dalla lista dei suoi assistiti.