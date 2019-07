Real Madrid, Zidane lascia il ritito per motivi personali

12/07/2019

Con uno scarno comunicato ufficiale pubblicato sui propri profili social, il Real Madrid annuncia che l'allenatore, Zinedine Zidane , ha lasciato il ritiro precampionato dei blancos in Canada (a Montreal) per " motivi personali ". Una nota secca, poche parole che alimentano la preoccupazione e i dubbi riguardo le reali motivazioni che hanno costretto il tecnico francese a tornare a casa. "Il nostro allenatore, Zinedine Zidane, sarà assente - si legge sul comunicato emesso dal Real - dal campo di allenamento della preparazione pre-campionato a Montreal per motivi personali. Fino al suo ritorno, le sessioni di lavoro saranno guidate dal secondo allenatore, David Bettoni ".

Al momento il club spagnolo non ha dato ulteriori notizie ufficiali, ma secondo le prime indiscrezioni che circolano in Spagna sembra che l'ex Juve potrà tornare a dirigere le sedute delle merengues in Canada nel giro di pochi giorni, molto probabilmente prima della partita inaugurale della stagione in ICC contro il Bayern Monaco in programma nella notte tra sabato 20 e domenica 21 luglio a Houston (Texas).