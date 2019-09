Real Madrid, traballa la panchina di Zidane

CALCIO ESTERO

Non sembra più molto salda la panchina di Zinedine Zidane. Dopo l'esordio amaro in Champions League, dove il suo Real Madrid è stato sconfitto per 3-0 dal Paris Saint-Germain, il tecnico dei Blancos è a rischio sostituzione. Spuntano i nomi dei possibili eredi: José Mourinho è ancora legato al presidente Perez, ma anche Massimiliano Allegri pare essere un candidato. Secondo il Mundo Deportivo, il Real potrebbe adottare una soluzione low-cost e affidarsi a Xabi Alonso. Batosta Real a Parigi

Zidane non è più intoccabile. Dopo esser stato richiamato lo scorso marzo in seguito all'eliminazione con l'Ajax, il tecnico delle tre Champions League consecutive non convince più. La partenza in Liga non è stata delle migliori, due vittorie e due pareggi, ma la recente sconfitta contro il Psg ha lasciato il segno.

È vero che il tecnico francese ha dovuto fare i conti con una serie di infortuni, ma è altrettanto vero che il Real Madrid è il club che ha speso di più nel corso della finestra estiva di calciomercato e che i nuovi arrivati non sono riusciti a fare la differenza. Florentino Perez non è soddisfatto e circolano già i nomi di un possibile sostituto. Uno dei candidati potrebbe essere Allegri che, dopo l'esperienza alla Juventus, è ancora in cerca di una panchina.

Altro allenatore che piace molto è Mourinho, Lo Special One, attualmente libero dopo la fine dell’avventura al Manchester United, conosce già bene l’ambiente Real visto che ha allenato i Blancos per tre stagioni. Non è da escludere anche una soluzione a basso prezzo: Xabi Alonso, che ha mosso i primi passi da tecnico nel settore giovanile merengue, è ora sulla panchina della Real Sociedad B e, in caso di esonero di Zidane, potrebbe diventare la prima scelta di Perez