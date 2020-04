Real Madrid, Bale: "Torniamo in campo, ma non troppo presto"

"È un confinamento qui in Spagna piuttosto rigoroso. Non possiamo uscire a fare una passeggiata o fare sport. È abbastanza severo ma ciò che è meglio per tutti è stato fatto". Una delle stelle del Real Madrid, Gareth Bale, ha raccontato il suo periodo di isolamento ad AS: "Tutti comprendiamo che sono sacrifici necessari e che si stanno cercando di fare le cose nel miglior modo possibile. Tutti vogliamo giocare di nuovo, ma la cosa più importante è farlo in sicurezza. Non vogliamo tornare troppo presto. Tutto deve essere fatto in sicurezza".