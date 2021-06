Real Madrid: Ancelotti inserito nella 'lista nera' dal fisco spagnolo

REAL MADRID

Il nuovo allenatore è moroso per una cifra di 1.462.562 euro

Carlo Ancelotti, da poche settimane nuovo tecnico del Real Madrid, è stato inserito dal fisco spagnolo nella lista dei 3930 "cattivi pagatori" che include i contribuenti con debiti superiori al milione di euro. Il tecnico italiano, nel corso della sua precedente esperienza in Spagna, ha accumulato 1.462.562 euro di debiti con il Tesoro. La lista dei morosi, che comprende aziende e persone fisiche, è stata pubblicata dall'Agenzia delle entrate. Getty Images

Oltre ad Ancelotti nella lista è presente anche Dani Alves, ex giocatore del Barcellona che ora milita nel club brasiliano del San Paolo. E' invece uscito dalla 'lista nera' Neymar, star del Paris Saint-Germain, che nel 2020 era stato indicato come il soggetto che aveva contratto il maggior debito, quasi 34,6 milioni di euro: è stato 'depennato' perché ha saldato il debito, oppure perché lo ha ridotto al di sotto del milione di euro, oppure ancora perché ha negoziato una sospensione o uno sgravio.

La decisione di rivelare i nomi dei contribuenti che hanno conti significativi in sospeso con l’Agenzia delle entrate (nomi, cognomi, codice fiscale e nome completo della società nel caso delle aziende) è stata inquadrata in un rafforzamento delle misure per combattere la frode fiscale, con un obiettivo deterrente.