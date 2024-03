Razzismo nel calcio, insulti a Vinicius: il Real Madrid denuncia l'arbitro Martinez Munuera per negligenza

Il Real Madrid ha emesso un comunicato in cui ha annunciato di aver presentato un'istanza al Comitato di Disciplina della Federazione Spagnola di calcio contro l'arbitro della sfida in casa dell'Osasuna ne LaLiga, Juan Martínez Munuera, reo di non aver preso in considerazione gli insulti razzisti dei tifosi di casa rivolti a Vinicius Jr nella vittoria dei Merengues a El Sadar. Il club madrileno ha riportato nella sua nota che Juan Martínez Munuera "ha omesso, in modo volontario e deliberato, gli insulti e le grida umilianti dirette in modo ripetuto verso il nostro giocatore Vinicius Junior, nonostante fosse stato avvertito in modo insistente dai nostri giocatori nel momento stesso in cui questi si stavano verificando".