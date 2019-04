Razzismo, gaffe di Bravo sul gol di Nuno Da Costa: "Non male per un nero"

04/04/2019

"Nuno Da Costa ha fatto sei gol e cinque assist decisivi: non male per un nero, titolare solo in 17 partite". Lo scivolone dell'ex Parma Daniel Bravo durante il commento di Strasburgo-Reims di Ligue 1 ha messo in imbarazzo BeIn Sports che si è subito scusata: "Promuoviamo la diversità e combattiamo il razzismo". A fine partita lo stesso attaccante capoverdiano Da Costa ha "assolto" Daniel Bravo: "Un lapsus può capitare, lavora troppo".