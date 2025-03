Rabiot contro Al-Khelaifi e i tifosi del PSG: "Nasser, la classe non si può comprare"

Nel match contro il Marsiglia, i tifosi del PSG hanno esposto striscioni offensivi contro Adrien Rabiot e la madre/agente, a cui non hanno mai perdonato l'addio a parametro zero per andare alla Juventus. Uno dei messaggi più riprovevoli recitava: "La promiscuità si trasmette di madre in figlio", accompagnato da un disegno dei due. Un altro, ben più esplicito, dichiarava: "Lealtà per gli uomini, tradimento per le p….e. Tale madre, tale figlio". Nel primo pomeriggio di lunedì, l'ex centrocampista della Juve ha attaccato duramente il presidente dei parigini Nasser Al-Khelaifi e i suoi ex sostenitori con una Instagram Stories. "Insultare una madre e un padre defunto… Tutto deve essere pagato per un giorno. Non ti porterà in paradiso. Credimi. Nasser puoi avere tutti i soldi del mondo e anche di più. La classe non si può comprare".