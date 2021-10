Mbappé: "Ho chiesto di andare via in luglio, mai rifiutate sette proposte di rinnovo"

PSG

Dopo un corteggiamento durato un'intera estate, il Real Madrid ha dovuto abbandonare l'idea di tesserare Kylian Mbappé. Un mega-affare che si pensava facilitato dall'approdo di Messi al Paris Saint-Germain ma sotto la Tour Eiffel non hanno voluto sentire ragioni. L'attaccante francese racconta a RMC Sport come ha vissuto le settimane di mercato estivo: "Vero: a luglio avevo chiesto di andarmene, visto che non volevo rinnovare il contratto. Così il Psg avrebbe ricevuto dei soldi per il mio cartellino, mi sembrava una cosa rispettosa, anche per acquistare un mio eventuale sostituto".

Mbappé aggiunge: "Volevo che tutti ne uscissero bene così, quando in seguito la società mi ha detto che non volevano che me ne andassi, allora ho detto: resterò". Non è vero che ho rifiutato sette proposte di rinnovo, sono sempre stato felice qui e lo sono anche adesso". Il francese è in scadenza 2022 e il Real Madrid per lui aveva offerto 180 milioni di euro trovando l'irremovibile no di Al-Khelaifi, presidente del club parigino.