PSG, Luis Enrique sbotta: "Insulti Mbappé? Tutte bugie, sono contento di lui"

PSG

Il tecnico in conferenza stampa spegne il caso: "Una bugia genera moltissime cose"

© Getty Images Kylian Mbappé non ha preso bene la sostituzione contro il Marsiglia, ma Luis Enrique nega categoricamente che l'attaccante francese lo abbia insultato al momento del cambio. "La cosa curiosa è che una bugia genera moltissime cose. Qualcuno si è inventato un insulto e da lì partono speculazioni di ogni genere - ha spiegato in conferenza l'allenatore del PSG -. Dopo le partite sono stanco, non faccio attenzione. Ma sono molto contento di Kylian, si sta comportando molto bene. È un gioco che non mi tocca affatto, io cerco di dare la mia versione migliore". Alla domanda di un collega sull'insoddisfazione di Mbappé, Lucho risponde un po' piccato: "Conosci la mia età? Quanti anni hai? Sei giovane. Ho 53 anni, ho tanta esperienza".

Luis Enrique, alla vigilia della sfida con il Rennes, prova a tenere unito il gruppo per questo intenso finale di stagione, l'ultima di Mbappé sotto la Tour Eiffel. "Mi piacerebbe che la stagione finisca meravigliosamente per il Psg e per Kylian. Siamo tutti sulla stessa barca" ha concluso l'allenatore spagnolo, che getta acqua sul fuoco per evitare ulteriori bufere.

Vedi anche Calcio estero Ligue 1: il Psg vince in dieci a Marsiglia, Brest di nuovo secondo