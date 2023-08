Ligue 1: Mbappé regala la prima vittoria al Psg, Marsiglia in vetta

FRANCIA

Doppietta dell'ex Monaco nel 3-1 al Lens, in gol anche Asensio. L'OM batte 2-0 il Brest ed è primo

© Getty Images Arriva alla terza giornata di Ligue 1 il primo successo in campionato del Psg, che batte 3-1 il Lens. Al Parco dei Principi, a far passare la paura agli uomini di Luis Enrique sono Asensio, che sblocca il match poco prima dell'intervallo, e soprattutto Kylian Mbappé, che realizza una doppietta tra il 52' e il 91'. I parigini salgono così a 5 punti, a -2 dal Marsiglia che va in vetta grazie al 2-0 sul Brest firmato da Mbemba (4') e Sarr (65').

PSG-LENS 3-1

Nel bene o nel male, il protagonista a Parigi è sempre Kylian Mbappé, che firma una doppietta che risulta decisiva per il primo successo in campionato del Psg. Battuto 3-1 il Lens, che resiste fino al 52' ed è in partita anche nel secondo tempo, ma crolla sotto i colpi dei campioni a disposizione di Luis Enrique. Il primo di questi è Marco Asensio: l'ex Real Madrid, grazie ad una deviazione, supera il portiere ospite e porta in vantaggio i padroni di casa proprio prima dell'intervallo. Poi sale in cattedra Mbappé, nel primo tempo pericoloso solamente con una conclusione respinta dal portiere giallorosso. Ma al 52', l'ex Monaco non sbaglia regalando il raddoppio al Psg. Il raddoppio non frena i parigini che, anzi, chiama Samba ad un altro intervento per evitare il tris. Il 3-0, però, è solo rimandato e arriva nel finale: prima ci prova Dembélé sfiorando lo specchio della porta (76'), poi al 91' ecco la doppietta di Mbappé, che riceve da Fabian Ruiz e batte ancora Samba. Dopo il tris, però, il Lens ha due sussulti d'orgoglio: il primo obbliga Donnarumma a parare su Wahi, il secondo vale il gol della bandiera realizzato da Guilavogui. Ma è troppo tardi: finisce 3-1 con il Psg a quota 5 a -2 dalla coppia di testa composta (per ora) da Marsiglia e Monaco.

MARSIGLIA-BREST 2-0

In attesa di Correa, proprio il Marsiglia batte 2-0 il Brest, salendo in vetta alla classifica a quota 7 insieme al Monaco. L'OM parte forte e dopo 4 minuti è già in vantaggio: Veretout serve Mbemba che non sbaglia. La sfida resta aperta, anche perché Pau Lopez deve fare gli straordinari su Camara e Le Douaron già nel corso del primo tempo. Per l'OM ci prova Aubameyang a inizio ripresa, ma sfiora soltanto lo specchio. La sfida si chiude al 65', quando Sarr insacca da pochi passi concludendo un'azione confusa dei padroni di casa. Ci sarebbe anche l'opportunità per il tris, ma l'ex Arsenal per due volte non riesce a trovare il gol. Poco male: il Marsiglia vince 2-0 ed è primo con 7 punti, 6 gol fatti e 3 subiti.